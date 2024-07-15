История обменного курса фунт о. Мэн–украинские гривны

Обменный курс фунт о. Мэн/украинские гривны сейчас составляет 53,189, отражая изменение в размере -0.032% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.764% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/украинские гривны колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 53,469, и минимумом, равным 52,707, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.373% увеличение стоимости.