История обменного курса фунт о. Мэн–танзанийские шиллинги

Обменный курс фунт о. Мэн/танзанийские шиллинги сейчас составляет 3 446,920, отражая изменение в размере -0.271% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.054% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 3 468,010, и минимумом, равным 3 430,170, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.659% увеличение стоимости.