История обменного курса фунт о. Мэн–новые тайваньские доллары

Обменный курс фунт о. Мэн/новые тайваньские доллары сейчас составляет 42,282, отражая изменение в размере 0.115% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.040% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 42,510, и минимумом, равным 42,205, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.299% увеличение стоимости.