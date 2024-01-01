История обменного курса фунт о. Мэн–тонганские паанги

Обменный курс фунт о. Мэн/тонганские паанги сейчас составляет 2,979, отражая изменение в размере -0.221% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.467% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/тонганские паанги колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 3,078, и минимумом, равным 2,979, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой 2.109% увеличение стоимости.