История обменного курса фунт о. Мэн–таджикские сомони

Обменный курс фунт о. Мэн/таджикские сомони сейчас составляет 13,782, отражая изменение в размере -0.274% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.910% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/таджикские сомони колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 14,051, и минимумом, равным 13,776, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -1.366% уменьшение стоимости.