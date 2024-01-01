История обменного курса фунт о. Мэн–эсватинские эмалангени

Обменный курс фунт о. Мэн/эсватинские эмалангени сейчас составляет 23,606, отражая изменение в размере -0.140% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.138% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/эсватинские эмалангени колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 23,746, и минимумом, равным 23,316, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.511% увеличение стоимости.