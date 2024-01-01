История обменного курса фунт о. Мэн–сейшельские рупии

Обменный курс фунт о. Мэн/сейшельские рупии сейчас составляет 18,110, отражая изменение в размере -0.509% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.868% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 19,462, и минимумом, равным 17,507, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -5.932% уменьшение стоимости.