История обменного курса фунт о. Мэн–катарские риалы

Обменный курс фунт о. Мэн/катарские риалы сейчас составляет 4,709, отражая изменение в размере -0.263% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.583% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/катарские риалы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 4,757, и минимумом, равным 4,706, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.185% уменьшение стоимости.