История обменного курса фунт о. Мэн–парагвайские гуарани

Обменный курс фунт о. Мэн/парагвайские гуарани сейчас составляет 9 769,640, отражая изменение в размере -0.145% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.229% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 9 852,680, и минимумом, равным 9 751,900, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.368% уменьшение стоимости.