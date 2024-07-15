История обменного курса фунт о. Мэн–перуанские новые соли

Обменный курс фунт о. Мэн/перуанские новые соли сейчас составляет 4,849, отражая изменение в размере 0.170% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.250% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 4,853, и минимумом, равным 4,808, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.423% увеличение стоимости.