История обменного курса фунт о. Мэн–норвежские кроны

Обменный курс фунт о. Мэн/норвежские кроны сейчас составляет 14,109, отражая изменение в размере 0.741% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.311% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/норвежские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 14,120, и минимумом, равным 13,923, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.455% уменьшение стоимости.