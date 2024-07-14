История обменного курса фунт о. Мэн–нигерийские найры

Обменный курс фунт о. Мэн/нигерийские найры сейчас составляет 2 100,490, отражая изменение в размере 0.576% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.698% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 2 148,110, и минимумом, равным 2 016,510, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -2.873% уменьшение стоимости.