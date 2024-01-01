История обменного курса фунт о. Мэн–малайзийские ринггиты

Обменный курс фунт о. Мэн/малайзийские ринггиты сейчас составляет 6,046, отражая изменение в размере 0.013% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.324% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 6,084, и минимумом, равным 6,044, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.177% уменьшение стоимости.