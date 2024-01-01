История обменного курса фунт о. Мэн–мексиканские песо

Обменный курс фунт о. Мэн/мексиканские песо сейчас составляет 23,368, отражая изменение в размере 0.270% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.015% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/мексиканские песо колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 23,368, и минимумом, равным 22,846, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.885% увеличение стоимости.