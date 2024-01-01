История обменного курса фунт о. Мэн–лаосские кипы

Обменный курс фунт о. Мэн/лаосские кипы сейчас составляет 28 622,700, отражая изменение в размере -0.307% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.470% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/лаосские кипы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 28 889,800, и минимумом, равным 28 616,000, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.177% уменьшение стоимости.