История обменного курса фунт о. Мэн–казахстанские тенге

Обменный курс фунт о. Мэн/казахстанские тенге сейчас составляет 614,776, отражая изменение в размере -0.913% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.135% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 621,385, и минимумом, равным 613,034, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.368% увеличение стоимости.