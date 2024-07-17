История обменного курса фунт о. Мэн–коморские франки

Обменный курс фунт о. Мэн/коморские франки сейчас составляет 583,887, отражая изменение в размере -0.125% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.343% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/коморские франки колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 586,657, и минимумом, равным 583,530, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.179% увеличение стоимости.