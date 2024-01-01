История обменного курса фунт о. Мэн–камбоджийские риели

Обменный курс фунт о. Мэн/камбоджийские риели сейчас составляет 5 303,170, отражая изменение в размере -0.370% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.512% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 5 358,060, и минимумом, равным 5 303,170, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.196% уменьшение стоимости.