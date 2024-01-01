История обменного курса фунт о. Мэн–киргизские сомы

Обменный курс фунт о. Мэн/киргизские сомы сейчас составляет 109,564, отражая изменение в размере -1.242% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.455% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/киргизские сомы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 111,669, и минимумом, равным 109,564, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.866% уменьшение стоимости.