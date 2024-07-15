История обменного курса фунт о. Мэн–венгерские форинты

Обменный курс фунт о. Мэн/венгерские форинты сейчас составляет 463,425, отражая изменение в размере -0.066% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.729% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/венгерские форинты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 468,221, и минимумом, равным 463,071, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.312% уменьшение стоимости.