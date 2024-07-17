История обменного курса фунт о. Мэн–гонконгские доллары

Обменный курс фунт о. Мэн/гонконгские доллары сейчас составляет 10,087, отражая изменение в размере -0.350% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.534% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/гонконгские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 10,183, и минимумом, равным 10,079, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.174% увеличение стоимости.