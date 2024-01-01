История обменного курса фунт о. Мэн–гернсийские фунты

Обменный курс фунт о. Мэн/гернсийские фунты сейчас составляет 1,000, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере 0.000% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/гернсийские фунты колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,000, и минимумом, равным 1,000, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.004% увеличение стоимости.