История обменного курса фунт о. Мэн–фиджийские доллары

Обменный курс фунт о. Мэн/фиджийские доллары сейчас составляет 2,902, отражая изменение в размере -0.155% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.189% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 2,936, и минимумом, равным 2,899, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.766% увеличение стоимости.