История обменного курса фунт о. Мэн–чешские кроны

Обменный курс фунт о. Мэн/чешские кроны сейчас составляет 29,942, отражая изменение в размере -0.191% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.757% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/чешские кроны колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 30,262, и минимумом, равным 29,922, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.214% уменьшение стоимости.