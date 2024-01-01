История обменного курса фунт о. Мэн–канадские доллары

Обменный курс фунт о. Мэн/канадские доллары сейчас составляет 1,773, отражая изменение в размере -0.173% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.224% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/канадские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,782, и минимумом, равным 1,769, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.178% уменьшение стоимости.