История обменного курса фунт о. Мэн–белорусские рубли

Обменный курс фунт о. Мэн/белорусские рубли сейчас составляет 4,224, отражая изменение в размере -0.416% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.545% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/белорусские рубли колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 4,265, и минимумом, равным 4,221, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.182% увеличение стоимости.