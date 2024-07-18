История обменного курса фунт о. Мэн–боливийские боливиано

Обменный курс фунт о. Мэн/боливийские боливиано сейчас составляет 8,922, отражая изменение в размере -0.186% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.310% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/боливийские боливиано колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 8,990, и минимумом, равным 8,916, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.298% уменьшение стоимости.