История обменного курса фунт о. Мэн–бахрейнские динары

Обменный курс фунт о. Мэн/бахрейнские динары сейчас составляет 0,487, отражая изменение в размере -0.462% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.585% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/бахрейнские динары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,492, и минимумом, равным 0,487, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.177% уменьшение стоимости.