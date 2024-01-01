История обменного курса фунт о. Мэн–болгарские левы

Обменный курс фунт о. Мэн/болгарские левы сейчас составляет 2,320, отражая изменение в размере -0.161% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.436% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/болгарские левы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 2,333, и минимумом, равным 2,320, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.166% уменьшение стоимости.