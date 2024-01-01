История обменного курса фунт о. Мэн–ангольские кванзы

Обменный курс фунт о. Мэн/ангольские кванзы сейчас составляет 1 138,830, отражая изменение в размере -0.473% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.600% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1 164,380, и минимумом, равным 1 138,180, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.730% уменьшение стоимости.