История обменного курса фунт о. Мэн–албанские леки

Обменный курс фунт о. Мэн/албанские леки сейчас составляет 118,921, отражая изменение в размере -0.268% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.520% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/албанские леки колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 119,599, и минимумом, равным 118,921, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.154% увеличение стоимости.