История обменного курса фунт о. Мэн–дирхамы ОАЭ

Обменный курс фунт о. Мэн/дирхамы ОАЭ сейчас составляет 4,742, отражая изменение в размере -0.462% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.586% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/дирхамы ОАЭ колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 4,791, и минимумом, равным 4,741, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.177% уменьшение стоимости.