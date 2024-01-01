История обменного курса израильский новый шекель–замбийские квачи

Обменный курс израильский новый шекель/замбийские квачи сейчас составляет 7,012, отражая изменение в размере -3.362% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.328% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/замбийские квачи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 7,261, и минимумом, равным 7,008, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -2.580% уменьшение стоимости.