История обменного курса израильский новый шекель–тихоокеанские франки

Обменный курс израильский новый шекель/тихоокеанские франки сейчас составляет 30,034, отражая изменение в размере -0.150% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.436% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 30,490, и минимумом, равным 29,834, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.543% увеличение стоимости.