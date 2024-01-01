израильский новый шекель франки КФА BCEAO История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса израильский новый шекель франки КФА BCEAO. Это сводная страница израильский новый шекель (ILS) франки КФА BCEAO (XOF) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные ILS и XOF за 5 лет с 19-07-2019 по 19-07-2024.
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История обменного курса израильский новый шекель–франки КФА BCEAO
Обменный курс израильский новый шекель/франки КФА BCEAO сейчас составляет 165,288, отражая изменение в размере 0.079% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.265% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 167,751, и минимумом, равным 164,001, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.554% увеличение стоимости.
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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в франки КФА BCEAO
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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