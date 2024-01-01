История обменного курса израильский новый шекель–самоанские талы

Обменный курс израильский новый шекель/самоанские талы сейчас составляет 0,746, отражая изменение в размере 0.249% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.906% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/самоанские талы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,755, и минимумом, равным 0,742, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.887% увеличение стоимости.