История обменного курса израильский новый шекель–вату Вануату

Обменный курс израильский новый шекель/вату Вануату сейчас составляет 32,840, отражая изменение в размере -0.087% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.536% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/вату Вануату колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 33,388, и минимумом, равным 32,698, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.572% увеличение стоимости.