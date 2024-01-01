История обменного курса израильский новый шекель–танзанийские шиллинги

Обменный курс израильский новый шекель/танзанийские шиллинги сейчас составляет 732,221, отражая изменение в размере -0.192% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.796% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 743,435, и минимумом, равным 726,819, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.657% уменьшение стоимости.