История обменного курса израильский новый шекель–новые тайваньские доллары

Обменный курс израильский новый шекель/новые тайваньские доллары сейчас составляет 8,980, отражая изменение в размере 0.169% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.834% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 9,063, и минимумом, равным 8,919, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.532% увеличение стоимости.