История обменного курса израильский новый шекель–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс израильский новый шекель/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 1,856, отражая изменение в размере -0.208% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.540% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 1,887, и минимумом, равным 1,843, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.512% увеличение стоимости.