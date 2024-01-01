израильский новый шекель тайские баты История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса израильский новый шекель тайские баты. Это сводная страница израильский новый шекель (ILS) тайские баты (THB) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные ILS и THB за 5 лет с 19-07-2019 по 19-07-2024.

1 000 ils
9 969,01 thb

₪1,000 ILS = ฿9,969 THB

Среднерыночный курс в 19 июл. 2024 г.
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История обменного курса израильский новый шекель–тайские баты

Обменный курс израильский новый шекель/тайские баты сейчас составляет 9,969, отражая изменение в размере 0.650% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.801% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/тайские баты колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 10,070, и минимумом, равным 9,857, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.550% увеличение стоимости.

Самые популярные валюты на 19 июля 2024 г.

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1611,4941,6270,96719,628
1 GBP1,18711,292108,1811,7731,9311,14823,293
1 USD0,9180,774183,7221,3721,4950,88818,026
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе