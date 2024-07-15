История обменного курса израильский новый шекель–эсватинские эмалангени

Обменный курс израильский новый шекель/эсватинские эмалангени сейчас составляет 5,012, отражая изменение в размере 0.333% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.058% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/эсватинские эмалангени колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 5,053, и минимумом, равным 4,967, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.748% увеличение стоимости.