История обменного курса израильский новый шекель–сальвадорские колоны

Обменный курс израильский новый шекель/сальвадорские колоны сейчас составляет 2,400, отражая изменение в размере -0.181% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.411% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/сальвадорские колоны колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 2,436, и минимумом, равным 2,382, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.532% увеличение стоимости.