История обменного курса израильский новый шекель–суринамские доллары

Обменный курс израильский новый шекель/суринамские доллары сейчас составляет 8,119, отражая изменение в размере -0.110% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.715% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/суринамские доллары колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 8,295, и минимумом, равным 8,052, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.081% увеличение стоимости.