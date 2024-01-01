История обменного курса израильский новый шекель–сьерра-леонские леоне

Обменный курс израильский новый шекель/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 6 173,200, отражая изменение в размере -0.221% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.385% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 6 292,420, и минимумом, равным 6 129,450, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.976% увеличение стоимости.