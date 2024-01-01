История обменного курса израильский новый шекель–российские рубли

Обменный курс израильский новый шекель/российские рубли сейчас составляет 24,140, отражая изменение в размере -0.250% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.268% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/российские рубли колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 24,565, и минимумом, равным 23,973, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.629% увеличение стоимости.