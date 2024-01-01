История обменного курса израильский новый шекель–румынские леи

Обменный курс израильский новый шекель/румынские леи сейчас составляет 1,252, отражая изменение в размере 0.052% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.341% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/румынские леи колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 1,270, и минимумом, равным 1,242, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.546% увеличение стоимости.