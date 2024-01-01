История обменного курса израильский новый шекель–нигерийские найры

Обменный курс израильский новый шекель/нигерийские найры сейчас составляет 443,805, отражая изменение в размере -0.400% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.319% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 455,548, и минимумом, равным 432,838, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -2.584% уменьшение стоимости.