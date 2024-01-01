История обменного курса израильский новый шекель–марокканские дирхамы

Обменный курс израильский новый шекель/марокканские дирхамы сейчас составляет 2,700, отражая изменение в размере 0.236% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.152% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/марокканские дирхамы колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 2,733, и минимумом, равным 2,671, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.917% увеличение стоимости.