История обменного курса израильский новый шекель–либерийские доллары

Обменный курс израильский новый шекель/либерийские доллары сейчас составляет 53,488, отражая изменение в размере -0.140% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.271% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/либерийские доллары колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 54,256, и минимумом, равным 53,098, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.886% увеличение стоимости.